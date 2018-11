Spionage-Affäre: Cassis und Lawrow betreiben Entspannungspolitik

In der Affäre um russische Spione in der Schweiz hat ein Arbeitstreffen von Aussenminister Cassis mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow etwas Entspannung gebracht. Im Konflikt mit der Ukraine mahnte Cassis Lawrow zur Mässigung.

Die Situation in der Spionage-Affäre habe sich vor allem aufgrund eines Besuchs von Jean-Philippe Gaudin, des Chefs des Nachrichtendienstes, in Moskau vor zwei Wochen entspannt, sagte Cassis nach Abschluss des Treffens vor den Medien. Dank des Austausches mit dem russischen Amtskollegen habe man die Frage der Akkreditierungen von russischen Diplomaten in der Schweiz deblockieren können.