Sie haben in einer Studie untersucht, wie die Anreize zur Erwerbsarbeit für Bezüger von Sozialleistungen erhöht werden können. Wie sieht denn Ihr Integrationskonzept für Sozialhilfeempfänger aus?

Man spricht von aktivierender Sozialhilfe: Wir sollten Sozialhilfe nicht nur bedingungslos bezahlen, sondern zu einem guten Teil mit einer Gegenleistung verknüpfen, die etwa aus der Teilnahme an einem Integrationsprogramm besteht. Damit das funktioniert und finanzierbar bleibt, muss man den Grundbedarf senken. Sonst besteht zu wenig Anreiz, an solchen Programmen teilzunehmen, oder es ist nicht mehr finanzierbar.