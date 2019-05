Sommaruga im Clinch mit der Solarbranche

Neue Impulse für die Energiestrategie 2050: Darauf hofft das links-grüne Lager, seit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Umweltdepartement (Uvek) von Doris Leuthard (CVP) übernommen hat. Nun aber setzt ­Ernüchterung ein: Besitzer kleiner Fotovoltaikanlagen sollen in Zukunft vom Bund weniger Förderbeiträge erhalten – jene Kreise also, die heute am stärksten zum Ausbau der Solarenergie beitragen. «Die Absenkung kommt zum falschen Zeitpunkt», sagt David Stickelberger, Geschäftsführer von Swissolar. Die Konstellation ist delikat: Der Branchenverband wird von Roger Nordmann präsidiert. Auf schriftliche Fragen zum skizzierten Plan seiner Parteikollegin hat der SP-Nationalrat nicht reagiert.