Soll Homeschooling erlaubt bleiben?

Nein

Die wichtigste Lektion der Schulzeit findet sich in keinem Lehrplan, sie besteht im Aufeinandertreffen von Kindern, die sich fremdartig vorkommen, weil sie unverständliche Sprachen reden oder seltsame Dinge essen, weil sie in einer Villa leben oder einer Blockwohnung. Der Umgang mit den anderen kann anstrengend sein, aber Kinder passen sich leicht an und merken: Die Welt ist grösser als das eigene Umfeld, die Gesetze der Eltern gelten nicht absolut. Ein befreiendes Erlebnis.

Die Schwerkraft der Herkunft bleibt stark genug, auch ohne kindliche Absonderung.

Kinder haben das Recht, verschiedene Wirklichkeiten kennen zu lernen und an der Welt der Mehrheit teilzunehmen. Das Homeschooling bringt sie um diese Erfahrung, zwängt sie in das Denk-Korsett der Familie, hält sie fern von einer Gesellschaft, die aus verschiedensten Lebensentwürfen besteht, täuscht Einheitlichkeit vor, wo es keine gibt. Es verweigert Kindern die wichtigste aller Lektionen: Die Welt ist gross und vielstimmig.

Das schadet nicht nur den Kindern. Demokratien funktionieren, wenn sich die Menschen verständigen und auf gewisse Dinge einigen können; wenn sie einsehen, dass sich alle irgendwie ähnlich sind, egal, wie sie aussehen, woran sie glauben oder was sie verdienen. In den gemischten Klassen der Volksschulen lernt man diese Fähigkeit zur gegenseitigen Billigung, wogegen das Unterrichten zu Hause (oder auch in privaten Schulen, wo weltanschauliche Gruppen unter sich bleiben) eine umgekehrte Botschaft aussendet: Wir genügen uns selber, die Sippe zählt mehr als die Allgemeinheit. Filterblasen für Kleine; sie sollten nicht geduldet werden.

Die Schwerkraft der Herkunft bleibt stark genug, auch ohne kindliche Absonderung. Nach der Schulzeit finden sich die meisten Menschen wieder unter ihresgleichen, privat, beruflich, politisch. Die Volksschule bildet ein Fenster der Offenheit, sie sorgt für jenen sozialen Durchzug, auf den weder Kinder noch Demokratien verzichten können.