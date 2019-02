«Das Problem nimmt immer bedrohlichere Formen an», sagt Andreas Müller Projektleiter im Auftrag des Schweizerischen Gemeindeverbands (SGV). Denn das von unten nach oben aufgebaute Land sei in seinem Fundament gefährdet, funktionierten die Gemeinden nicht mehr. In Gefahr sei damit auch die politische Freiheit, die Freiheit zur Mitgestaltung öffentlicher Angelegenheiten.

Schwindende Autonomie

Fertig geklagt, sagt sich vor diesem Hintergrund der SGV mit Direktor Christoph Niederberger und Präsident Hannes Germann an der Spitze, dem Ständerat und früheren Gemeindepräsidenten. Sie haben das laufende Jahr per Verbandsbeschluss zum «Jahr der Milizarbeit» bestimmt. Mit Leitfäden, Onlinetools und neuen Ideen soll dem Milizsystem neues Leben eingehaucht werden. Müller, der ehemalige Bundesratsberater unter Couchepin und Schneider-Ammann, wirkt als Initiator.

Für Müller hat das mangelnde Interesse an politischen Nebenjobs einen greifbaren Hintergrund: Die Gemeinden wurden in den letzten Jahren immer mehr in ihrer Autonomie beschnitten. Deshalb schrieb er: «Der zur Staatsidee gehörende Anspruch, die politische Gestaltung so weit wie möglich den Bürgern zu überlassen, setztvoraus, dass auch den Kantonen und vor allem den Gemeinden eigenständiger Gestaltungsspielraum verbleibt.»