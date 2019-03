So will der Bund die Ruag zerlegen

Laut Plan soll die Ruag Schweiz zu einer «Garage» der Schweizer Armee werden – oder im offiziellen Wortlaut: zu deren Materialkompetenzzentrum. Ruag International soll sich künftig auf Luft- und Raumfahrt konzentrieren; was unternehmerisch nicht dazu passt, will man verkaufen. Dazu gehören zum Beispiel die Munitionsdivision Ammotec oder die Cyberfirma Clearswift, die die Ruag Anfang 2017 gekauft hatte. Mit dem Erlös will die Ruag International in Flugzeugbau und Raumfahrt investieren, um eine überlebensfähige Grösse zu erreichen.

Käufer «vorsichtig wählen»

Vor allem der Verkauf der Ammotec birgt politischen Zündstoff. Die Division produziert derzeit unter anderem in Thun und Altdorf, allerdings nur zu einem kleinen Teil. Die Ammotec hat auch Standorte in Deutschland, Ungarn und den USA. Die Frage stellt sich, was ein Käufer mit der Thuner Fabrik tun würde: weiterbetreiben? Abwracken? Der Bundesrat betont in seiner offiziellen Mitteilung, man müsse den Käufer der Ammotec «sehr vorsichtig wählen». Der Standort Thun müsse erhalten bleiben.

Bei der Versorgungssicherheit der Armee gebe es hingegen keine Änderungen – schon heute kommen Schiesspulver und Zünder von Schweizer Ruag-Patronen aus dem Ausland.

Bei der neuen Ruag International steht nach dem Umbau ein Börsengang im Vordergrund; der Bund soll allenfalls eine Sperrminorität halten. Auch hier ­haben Swissness-Überlegungen eine Rolle gespielt. Allerdings besteht hier dasselbe Risiko: Ein grosser Teil des Unternehmens befindet sich im Ausland. Es könnte sein, dass ein neuer Eigner dem Standort Schweiz weniger Bedeutung beimisst als die Eidgenossenschaft – und die hiesigen Jobs im Maelstrom einer Restrukturierung verschwinden. Der Bundesrat betont, man wolle die rund 1500 Hightech-Arbeitsplätze rund um Flugzeugbau und Raumfahrt unbedingt im Land halten.

Die Präsidenten der Sicherheitspolitischen Kommissionen von Stände- und Nationalrat stellen sich grundsätzlich hinter die Verkaufspläne des Bundesrats. FDP-Ständerat Josef Dittli sagt, die Zivilsparte von Ruag habe sich über die letzten Jahre positiv entwickelt. Es sei richtig, dieser nun die Chance zu geben, sich nach marktwirtschaftlichen Prinzipien auf dem Weltmarkt zu bewähren. Ebenfalls richtig sei es, jene Teile der Ruag näher an die Armee heranzuführen, die für den Unterhalt der Waffensysteme unabdingbar seien. Diese Ansicht teilt SVP-Nationalrat Werner Salzmann. Der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats schränkt allerdings ein, dass ein Börsengang der zu verkaufenden Sparten nicht infrage komme. Auszuschliessen sei, dass diese etwa in chinesische Hände fallen. Nicht einverstanden ist Salzmann mit dem Verkauf von Ruag-Ammotec. Aus seiner Sicht als Schütze müsse an der Herstellung von Schweizer Munition festgehalten werden. Und als Sicherheits­politiker überzeuge es ihn nicht, wenn der Bundesrat sage, die Versorgungssicherheit könne durch genügende Lagerbestände gewährleistet werden.

In staatlicher Hand halten

Kritisch äussert sich dazu auch Ständerat Dittli. Für ihn sei der Verkauf der Munitionssparte fragwürdig, weil der Staat damit einen Bereich aus der Hand gebe, der eng mit der Armee verknüpft sei. Zudem hätten die militärischen Teile der Ruag eine wichtige regionalpolitische Bedeutung. Entsprechend sei dieser Verkauf durch das Parlament zu beleuchten und zu hinterfragen.