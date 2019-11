So viel verdienen Firmen an ihren Lehrlingen

In den meisten Fällen profitieren die Firmen aber von ihren Lehrlingen. Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen zeigten sich sehr oder eher zufrieden mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Hochgerechnet haben alle Betriebe in der Schweiz, die eine Ausbildung anbieten, im Jahr 2016/17 rund 566 Millionen Franken verdient. Das unterstreicht die volkswirtschaftliche Bedeutung der Lehrlingsausbildung in der Schweiz.

Ein Punkt wird in der Erhebung aber trotzdem kritisiert: dass Lernende vermehrt für Arbeiten eingesetzt werden, die sonst von ungelernten Angestellten erledigt würden. «Diese Entwicklung ist bildungspolitisch nicht erwünscht und muss genauer beobachtet werden», schreibt das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung. Lernende sollten bereits in der Lehrzeit Tätigkeiten üben, die sie später als Fachkraft anwenden.