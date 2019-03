Diesen Schupf habe sie gebraucht, sagt Marion Pfister, 43-jährig, aus Stein AG.

Endlich!, dachte sich Marisa Gut, 34-jährig, aus St. Gallen.

Jetzt konnte sie nicht mehr kneifen, realisierte Serap Kahriman, 28-jährig, aus Zürich.

Pfister, Gut und Kahriman sind am Montagabend nach Bern an einen Anlass für «aktive und künftige politische Leaderinnen» gereist. Sie und 441 andere Frauen haben sich bei der Plattform «Helvetia ruft» registriert, weil sie sich daran stören, dass es in der Schweizer Politik so wenige Frauen gibt. Die Erfahrungswelt der Frauen, ihre Perspektive fehle.