Luzern: Rund 1500 Menschen

Rund 1500 vor allem junge, aber auch ältere Menschen haben am Freitagmittag in Luzern für einen stärkeren Klimaschutz demonstriert. In der Stadt wollen sie einen Bevölkerungsantrag einreichen, der die Ausrufung des Klimanotstands verlangt.

«Klimaschutz – Gopfridstutz» riefen die Demonstranten auf ihrem Weg durch die Stadt, der sie vom Schwanenplatz via Theater zum Helvetiagärtli führte. Auf Transparenten waren Sprüche zu lesen wie «Oma, was ist Schnee?» oder «Make Love, not CO 2 ».

Dezentrale Jugendbewegung

Die Klimastreiks in der Schweiz werden von einer dezentralen Jugendbewegung organisiert, die weder an eine Partei noch an eine Organisation gebunden ist, wie es auf der Webseite der Organisatoren weiter heisst. Am 14. Dezember hatte der erste Klimastreik mit rund 300 Teilnehmenden in Zürich stattgefunden.

Unterdessen ist die Bewegung gewachsen. Anfangs Februar demonstrierten in 14 Schweizer Städten Tausende Schülerinnen und Schüler, Eltern, Grosseltern und andere Sympathisanten für einen besseren Klimaschutz und die Ausrufung des Klima-Notstands. Nach Angaben der Polizei waren es landesweit mehr als 38'000 Personen. Laut den Organisatoren waren es 65'000 Menschen.

Sommaruga zeigt Verständnis

Bundesrätin und Umweltministerin Simonetta Sommaruga versteht die Ungeduld der Jugendlichen, wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Nairobi (Kenia) sagte. «Wir müssen jetzt Antworten geben, denn der Klimawandel ist auch in der Schweiz angekommen», sagte Sommaruga am Donnerstag in Nairobi.