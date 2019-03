Schweizer spenden Parteien pro Wahljahr 50 Millionen

Über 50 Millionen Franken Spenden erhalten Parteien in einem Wahljahr von Privaten. Dies geht aus einer Auswertung von Steuerdaten aus 22 Kantonen hervor, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Bei den meisten Spenden handelt es sich um kleine Beträge. Ins Gewicht fallen Mandatsabgaben, die gewählte Politiker und Richter an ihre Parteien entrichten.