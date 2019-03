Die mittlere Krankenkassenprämie ist zwischen den beiden Umfragen mit 1,2 Prozent zwar weniger stark gestiegen als in früheren Jahren – aber sie hat sich auf hohem Niveau weiter erhöht. Vor allem potenzielle Wählerinnen und Wähler von CVP, SP und BDP beobachten die steigenden Gesundheitskosten mit Besorgnis.

Sorge um Altersvorsorge

Es ist die mittlerweile vierte Wahlumfrage, welche Tamedia im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 durchgeführt hat. 22'326 Personen aus der ganzen Schweiz haben sich zwischen dem 18. und dem 20. Februar online daran beteiligt, womit die Umfrage repräsentativ ist. Tamedia hat sie zusammen mit den Politikwissenschaftlern Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen von Lee-Was durchgeführt. Die Politologen gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen.

Kaum weniger beunruhigend als die Gesundheitskosten erscheint den Befragten die Altersvorsorge. 63 Prozent nannten sie als grosses Problem, im September waren es noch 57 Prozent. So sind es heute besonders soziale Themen, die der Bevölkerung Sorge bereiten. Bei der Umfrage war es möglich, mehrere Probleme zu nennen.

Auf dem dritten Platz der drängendsten Probleme liegen neu der Klimawandel und das Verhältnis zur EU (je 49 Prozent Zustimmung). Im vergangenen Herbst war es noch die Zuwanderung, heute wird sie aber nur noch von 41 Prozent der Befragten genannt. Die Befragten aller Parteien führen den Klimawandel unter den fünf grössten Problemen auf – ausser jenen der SVP. Andere Themen beschäftigen die Bevölkerung hingegen kaum mehr, am wenigsten der Drogenmissbrauch (5 Prozent), aber auch die politische Lage im Ausland, die Wirtschaftslage und die Sicherheit und die Armee.

67 Prozent der Befragten erachten den Klimawandel insbesondere für die Schweiz als ein grosses oder eher grosses Problem. Mitten in den Klimastreiks sind sie auch bereit, selber einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Am häufigsten gaben sie an, weniger Nahrungsmittel essen zu wollen, die von weit her in die Schweiz geschafft werden; ein Bekenntnis, das sich ohne grosse Einschränkung umsetzen lässt. Am zweithäufigsten gaben sie an, in den nächsten zwölf Monaten auf mindestens einen Flug verzichten zu wollen. Die wenigsten wären hingegen bereit, der Umwelt zuliebe auf ihr Auto zu verzichten oder in eine kleinere Wohnung zu ziehen.