Seit dem Jahr 2000 konnte die Schweiz ihre Recyclingquote von 45 auf 53 Prozent verbessern. Mehr als die Hälfte des Siedlungsabfalls wird also recycelt und kompostiert. Zählt man diesen Anteil ab, fallen in der Schweiz noch 336 Kilogramm Abfall pro Person an, die verbrannt werden müssen. Das heisst: Täglich produziert jeder von uns fast 1 Kilo Abfall, der nicht wiederverwertet werden kann.

Damit gehört die Schweiz immer noch zu den Spitzenreitern in Europa. Doch warum nimmt die Gesamtmenge an produziertem Abfall hierzulande stetig zu? Laut dem Bafu liegt das in erster Linie am hohen Pro-Kopf-Einkommen und dem damit verbundenen umfangreichen Konsum.

«Aufgrund des hohen Lebensstandards hat die Schweiz eines der höchsten Abfallaufkommen der Welt.»Bundesamt für Umwelt

In den letzten Jahren hat der Konsum zugenommen. Das ist unter anderem auf sich immer rascher ablösende Trends und neue Produktegenerationen sowie Tiefpreisstrategien des Detailhandels zurückzuführen. Und je besser es den Menschen geht, desto mehr geben sie aus. «Aufgrund des hohen Lebensstandards hat die Schweiz eines der höchsten Siedlungsabfallaufkommen der Welt», stellt auch das Bafu fest.

70 Prozent der Umweltbelastung des Konsums machen derzeit die Bereiche Wohnen, Ernährung und Mobilität aus. Das Bafu prognostiziert, dass sich das Konsumniveau mit dem Wirtschaftswachstum künftig tendenziell erhöhen wird. Ohne Entkoppelung von Konsum und Abfallaufkommen werden die Abfallmengen weiter steigen.

Auch die OECD kritisierte die Konsumgewohnheiten der Schweizerinnen und Schweizer in ihrem letzten Umweltprüfbericht. Das Recycling sei zwar wirksam gefördert worden, es bestehe aber ein erhebliches Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Verminderung der Siedlungsabfälle. Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft gibt es also noch viel Luft nach oben.