Schweizer Devise: Abseitsstehen

Linke Politiker wiederum werfen dem Bundesrat Missachtung des Parlamentarierwillens vor. «Wer ruft jetzt ‹Order, Order›?», fragt SP-Nationalrat Eric Nussbaumer auf Twitter (in Anspielung auf den britischen Parlamentssprecher John Bercow). Dem Bundesrat seien Aufträge der Legislative offenbar egal.

Nationalrat Carlo Sommaruga (SP, GE) sieht es ebenso. Sommaruga war es, der die Motion für eine sofortige Unterzeichnung lanciert hatte. Nach dem «beschämenden» Entscheid des Bundesrats will er das Thema in der Aussenpolitischen Kommission besprechen und mit Nichtregierungsorganisationen über das weitere Vorgehen beraten.

Handfeste Interessen

Wie auch immer jedoch der Standpunkt des Bundesrats zu werten ist: Er erscheint im Lichte früherer aussenpolitischer Entscheide durchaus folgerichtig. Anfang März erst erregte der Bundesrat Aufsehen, als er eine UNO-Erklärung gegen Saudiarabien boykottierte.

Auf Initiative Islands hatten damals praktisch sämtliche Länder Europas und weitere westliche Staaten die Saudis für die Ermordung eines Regimekritikers und menschenrechtswidrige Inhaftierungen kritisiert. Die Schweiz blieb abseits – laut Kritikern, weil sie mit den Saudis Geschäfte treiben wolle.

Fest steht, dass darin auch die Handschrift des seit Ende 2017 amtierenden Ignazio Cassis ablesbar ist. Dass der Aussenminister stärker auf handfeste Interessen denn auf moralische Symbolik fokussiert, scheint offenkundig. Es hebt den freisinnigen Tessiner von seinen Vorgängern Micheline Calmy-Rey (SP) und teilweise auch Didier Burkhalter (FDP) deutlich ab.

Den entsprechenden Spielraum hat Cassis, weil es meist genügt, die bürgerliche Mehrheit im Bundesrat zu überzeugen. In der Aussenpolitik ist die Exekutive viel weniger als anderswo an Vorgaben des Parlaments gebunden. Die Bundesverfassung gibt ihr hier weitreichende Befugnisse. Womöglich würden die von Eric Nussbaumer ersehnten «Order, Order!»-Rufe im aktuellen Fall also ins Leere zielen.