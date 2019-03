Schweizer Botschafter geisselt korrupte Politiker in Kosovo

Jean-Hubert Lebet ist bekannt für seine klaren Worte. Der Schweizer Botschafter in Kosovo lehnt beispielsweise Grenzänderungen auf dem Balkan entschieden ab. In den letzten Monaten haben die Präsidenten Kosovos und Serbiens immer wieder einen Gebietstausch als Lösung des Konflikts ins Spiel gebracht. Lebet kritisiert die Europäische Union, weil sie die Visumspflicht für kosovarische Bürger nicht aufhebt, obwohl das Balkanland alle Bedingungen erfüllt hat. Am Mittwoch hielt der Botschafter eine Rede in der Kleinstadt Skenderaj, wo ein von der Schweiz finanziertes Wasserversorgungsprojekt eingeweiht wurde.