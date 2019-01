Der Fall sorgt für Aufsehen und treibt Politiker sowie Sicherheitsexperten um, auch in der Schweiz. Gestohlene, im Darknet gesammelte, teils gehackte und breit veröffentlichte Privatdaten Hunderter Politiker und Prominenter aus Deutschland. Dass in Deutschland die Handynumern von Kanzlerin Angela Merkel und von SPD-Politiker Martin Schulz veröffentlicht wurden, ist das eine. Dass private Fotos, Videos und Chats aus Konten von Social-Medien und in Deutschland geheim gehaltene Wohnadressen von Politikern dazu gehören, ist gravierender.