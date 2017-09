Schützenhilfe von Blocher für Aussenminister Cassis

Am Sonntag hat SVP-Vordenker Christoph Blocher in der «SonntagsZeitung» weitere Details zur schon länger angekündigten Zuwanderungsinitiative seiner Partei bekannt gegeben. Ist dieses Vorgehen so kurz nach der Bundesratswahl ein Fingerzeig aus Herrliberg für den neuen Aussenminister Ignazio Cassis? Es ist zumindest der Versuch, den Tessiner unter Druck zu setzen, nachdem er sich nach rechts angebiedert hat.

Zwar müssen Bundesräte bei ihren Entscheiden abwägen, wie gross deren Umsetzungschancen vor den Parteien und dem Volk sind. Aber in Geiselhaft einer einzelnen Partei lassen sich Bundesräte nicht nehmen, auch wenn sie einzelnen Parteien zuvor Honig ums Maul geschmiert haben. Cassis hat zwar der SVP schöne Augen gemacht. Aber die Drohkulisse, welche Blocher und seine Partei mit dem neusten aussenpolitischen Volksbegehren aufbauen, kann ihn kaltlassen. Klar, die Volkspartei dürfte diese Initiative, welche einen Bruch mit der heutigen Europapolitik fordert, im Wahlkampf 2019 ausspielen. Schliesslich könnte sich die SVP einmal mehr als Retterin einer eigenständigen und unabhängigen Schweiz darstellen.

Aber das Absturzrisiko für die SVP ist hoch. Ihr neues Volks­begehren dürfte aufgrund seiner Radikalität und seiner klar formulierten Forderungen einen schweren Stand haben. Zumal die Wirtschaft unter einem solchen Auslandregime arg leiden und sich massiv dagegenstemmen würde. Ein Nein wäre der SVP mehr als abträglich – ihr Einfluss auf die Aussenpolitik würde schwer zurückgebunden. Die SVP pokert hoch. Und er­öffnet Cassis die Möglichkeit, diesen innenpolitischen Druck im Poker mit der EU geschickt auszuspielen. Gelingt ihm das, steht er nicht nur als gewiefter Aussenminister da. Er würde ­damit auch noch die SVP in die Schranken weisen. (Berner Zeitung)