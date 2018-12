Schneider-Ammann in Washington aufgelaufen

Als er nach einem langen Tag endlich in der Schweizer Botschaft in Washington eintraf, war ihm eine gewisse Enttäuschung anzumerken. Johann Schneider-Ammann hatte gehofft, am Montagabend die nächste Phase in den Handelsgesprächen mit den USA anzukündigen: den Beginn von formellen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen.