Leute, die von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz betroffen sind, brauchen oft vor allem Empathie und Rat, sagt Fluri. Deshalb gründete er Anfang 2017 die Kescha, bei der seither die Telefone rund um die Uhr klingeln.

Die Universität Freiburg hat die Beratungsgespräche ausgewertet und analysiert, nun liegt das Resultat vor. Im Bereich Erwachsenenschutz haben viele Hilfesuchende Mühe mit Beiständen, die im Auftrag der Behörde tätig sind, teilte die Kescha am Freitag mit. Die Berufsbeistände hätten zu wenig Zeit, seien überlastet, schlecht erreichbar und blieben demzufolge oft untätig. Zudem gebe es viele personelle Wechsel.

Die Autoren der Studie empfehlen deshalb, wenn immer möglich private Beistände einzusetzen – Personen, die den Betroffenen näher stehen und die mehr Zeit haben, Familienangehörige oder ehrenamtlich tätige Privatpersonen.

«Es ist aufwendig, diese Leute zu finden»

Die Freiburger SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel, Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Kindes- und Erwachsenenschutz, wird in der kommenden Session ein Postulat einreichen, das eine Gesetzesänderung anregt. Beim Einsatz eines Berufsbeistands hätte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) demnach zu begründen, weshalb sie keinen privaten Beistand einsetzt.

Heute schon ist es so, dass die Kesb auf Wunsch der betroffenen Person einen privaten Beistand prüfen muss – mit einer solchen Gesetzesänderung müsste sie von sich aus private Beistände suchen, ohne, dass dies explizit gewünscht wird. Eine Privatperson hätte also in jedem Fall Priorität, der Verzicht auf eine solche Lösung müsste begründet werden.

Schneider Schüttel sagt: «Es ist mit Aufwand verbunden, diese Leute zu suchen. Und man muss ein gewisses Vertrauen haben.» Es brauche Abklärungen bezüglich Ausbildung und Eignung. Doch der Aufwand lohne sich, ist die ehemalige Sozialvorsteherin von Murten überzeugt. Die Auswertung der Uni Freiburg zeige, dass es ein Bedürfnis gebe nach mehr Nähe und mehr Zeit. Rund die Hälfte aller Beistände sollten Privatpersonen sein, empfehlen die Autoren. In einigen Kantonen sei dies schon erreicht.