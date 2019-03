Auf dem Parkplatz einer Dorfbäckerei hat die SVP Schweiz am Freitag in Aarwangen BE ihren Auftakt für die nationalen Wahlen im Herbst lanciert. Die Partei will gemäss Präsident Albert Rösti ihre 65 Sitze im Nationalrat halten. Im Ständerat möchte die SVP die Zahl ihrer Sitze um mindestens einen auf sechs erhöhen, wie der Berner Nationalrat Rösti sagte. Man wolle mit einem Wähleranteil von mindestens 29,4 Prozent mit Abstand stärkste Kraft bleiben.