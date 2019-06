SVP sagt der links-grünen Klimapolitik den Kampf an

Die SVP verfolgt eine Stossrichtung, welche SVP-Nationalrat Roger Köppel längst vorgespurt hat; an Vorträgen prangert er die links-grüne Klimapolitik schon länger in harschem Ton an. Wie eine Tamedia-Umfrage Ende Mai ergab, wünscht sich aber immerhin rund die Hälfte der SVP-Anhänger, dass sich die Partei stärker für den Klimaschutz engagiert. Ist es nicht ein Risiko, dies zu ignorieren?

«Wir schauen nicht auf die Wetterprognosen, sondern tun, was wir für unser Land als richtig erachten», sagte Albert Rösti. Die SVP negiere nicht, dass sich das Klima ändere. Sie wolle aber darauf reagieren, indem sie Innovation in der Forschung und in Unternehmen unterstütze und den Bauernstand stärke. So müssten weniger Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden.