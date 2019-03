In der Diskussion um das Institutionelle Abkommen mit der EU (InstA) bröckeln die verhärteten Fronten. Nicht so bei der SVP. Ihre Bundeshausfraktion hat sich am Dienstag einstimmig dagegen ausgesprochen.

SVP-Präsident Albert Rösti (BE) fand deutliche Worte: «Das Abkommen in der vorliegenden Form zerstört die Schweiz», sagte er vor den Bundeshausmedien. Es verstosse gegen alles, was die Schweiz zur Schweiz mache: Die direkte Demokratie, den Föderalismus, die Unabhängigkeit und die Neutralität.