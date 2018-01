SRG-Direktor ist «bereit, Varianten vorzuschlagen»

Kann sich die SRG über Pay-TV finanzieren? Um diese Frage streiten sich Gegner und Befürworter seit Wochen. Bisher hatte die SRG offiziell betont, bei einem Ja zu No Billag gäbe es für sie keine Alternative zum Sendeschluss. Die Befürworter halten entgegen, die SRG könne einen grossen Teil ihres Programms durch Abo-Verkäufe aufrechterhalten.

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand bildete hier keine Ausnahme: «Es gibt keinen Plan B», sagte er im Oktober auf SRF. Daran hält er auch im Interview mit «Le Temps» vom Samstag fest: Bei einem Ja zu No Billag könne die SRG den Service Public nicht retten. «Wir werden die SRG mehr oder weniger organisiert und schnell abbauen müssen», so Marchand. Man dürfe der Öffentlichkeit nichts vorgaukeln, was der Text der Initiative bedeute.

Und trotzdem zeigt sich Marchand offen für alternative Einnahmequellen. Die Debatte darüber fange gerade erst an. Zwar sei es schwierig, Fnanzierungsmodelle für die «Pay-per-view»-Generation zu finden. Aber: «Wir sind bereit, Varianten vorzuschlagen», so Marchand. Ganz ohne Gebühren gehe es aber nicht.

Offenes Internet-Portal für alle

Die Schlacht werde künftig im Internet geschlagen. Daher denke er viel über die Zukunft der SRG im Internetzeitalter nach. Ihm schwebe im Web ein offenes Portal mit originellen Inhalten vor, dass allen zur Verfügung stehe.

Auf die Frage, ob die SRG nicht eine gehörige Mitschuld an der No-Billag-Initiative trägt, antwortet Marchand, dass man sicher im Vorfeld mehr mit der Bevölkerung hätte kommunizieren und mehr erklären müssen. (hal)