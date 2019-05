SP-Nationalrätin Badran führt Beschwerde gegen SRF

«Recht heisst nicht Gerechtigkeit: Das lange Leiden der Opfer»: Ausschnitte aus der «Einstein»-Sendung vom 11. April 2019. Video: SRF

Zwar gibt es seit 1993 das Opferhilfegesetz, doch die darin vorgesehenen finanziellen Entschädigungen für Opfer selbst oder deren Hinterbliebene sind teilweise lächerlich tief, wie Einstein aufzeigt. So lässt SRF etwa den Bruder einer auf bestialische Art und Weise ermordeten Frau zu Wort kommen, der für den Verlust seiner Schwester gerade mal 8000 Franken Genugtuung zugesprochen erhielt.

Die Kritik wird nirgends relativiert

Diese Missstände führt die Sendung darauf zurück, dass die Opfer von Straftaten von der Politik vernachlässigt würden. In der Politik, so sagt ein Strafrechtsprofessor unwidersprochen, «ist niemand daran interessiert, die Entschädigung des Opfers und die Genugtuung zu erhöhen».

Diese Kritik zieht sich wie ein roter Faden durch die Sendung und wird nirgends relativiert. Und genau damit verletzt «Einstein» laut Badran das Radio- und Fernsehgesetz. Konkreter: das Gebot, wonach SRF-Sendungen Tatsachen und Ereignisse «sachgerecht» darstellen müssen.

«Die SP ist seit Jahrzehnten die Lobby der Opfer.»Jacqueline Badran, Nationalrätin

«Dass die Opfer keine Lobby haben, ist nachweislich falsch», sagt Badran. «Die SP beweist seit Jahrzehnten, dass sie in der Politik die Lobby der Opfer ist.» So erinnert Badran in ihrer Beschwerde etwa an die Revision des Opferhilfegesetzes, bei der die Parlamentsmehrheit im Jahr 2009 die staatlichen Genugtuungen für Opfer auf maximal 70'000 Franken beschränkte – Beträge, die aber in der Praxis kaum je ausbezahlt werden. Gegen diese Kürzung setzte sich die SP damals zur Wehr, unterlag aber gegen die bürgerliche Parlamentsmehrheit.