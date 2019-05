SBB-Strecke Aarau-Zürich nur beschränkt befahrbar

Auf der SBB-Strecke Aarau-Zürich kommt es für Reisende an den kommenden drei Wochenenden sowie Ende Juni zu zahlreichen Einschränkungen. Grund dafür sind Ausbau- und Erneuerungsarbeiten an den Gleisanlagen in Lenzburg AG.

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Projekt Leistungssteigerung Rupperswil-Mägenwil, wie die SBB am Montag mitteilten. Ziel des Projekts sei ein durchgehender Halbstundentakt der S-Bahn Aarau-Zürich.

Im Bereich Gexi bei Lenzburg baut die SBB dazu neue Weichenverbindungen ein. Die Spurwechsel erhöhen die Fahrplanstabilität und die Flexibilität bei den Kreuzungen in der Zu- und Einfahrt zum Bahnhof Lenzburg. Die Vorbereitungsarbeiten begannen im Februar. Nun folgt der eigentliche Weicheneinbau.