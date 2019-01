Wer heute über Nacht mit dem Zug in die Ferien fahren will, wird bei vielen Destinationen nicht sehr erholt ankommen: Den Reisenden nach Amsterdam etwa bieten die SBB eine Verbindung an, während der sie viermal umsteigen müssen, das letzte Mal in Maastricht, wo sie um 0.40 Uhr aussteigen und fünf Stunden im dunklen Bahnhof ausharren, bevor sie weiterfahren können. Reisezeit: 14 Stunden und 55 Minuten.