Russen bilden in der Schweiz Kämpfer aus

Russische Separatisten würden in der Schweiz Kämpfer ausbilden. Moskau nutze für diese geheimen Schläferzellen laut dem «SonntagsBlick» Sportschulen in Zürich, Bern und Lugano, wo die russische Kampfkunst Systema trainiert wird. Ehemalige Elitekämpfer des russischen Geheimdienstes würden in die Schweiz eingeflogen, wo sie in Turnhallen Russlandfans im Strassenkampf ausbilden. Sie geben laut der Zeitung auch Messer- und Pistolentrainings.