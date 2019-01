SVP-Nationalrat Roger Köppel will für den Ständerat kandidieren. «Es ist ein persönlicher Entscheid», so der «Weltwoche»-Chefredaktor. Dies meldete er am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz unter dem Titel «EU-Geheimplan gegen die Schweiz und die Konsequenzen für meine politische Tätigkeit» in Zürich.