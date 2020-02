Riesige Spionage-Operation der CIA lief über die Schweiz

Noch während der Bühler-Affäre, 1993, stieg der BND bei der Crypto aus. Die Amerikaner machten laut den Dokumenten des Journalisten Müller weiter. Eine Aktenstelle deutet darauf hin, dass die CIA die Zuger Firma und die Operation bis mindestens 2012 im Alleingang weiterführte.

Weder CIA noch BND reagierten bislang auf kurzfristige Anfragen der Redaktion Tamedia.

Ehemalige Crypto-Mitarbeiter und frühere Exponenten des schweizerischen Nachrichtendiensts bestätigen der Redaktion Tamedia, dass die Geräte der Crypto AG manipuliert waren und dass amerikanische und deutsche Geheimdienste dahintersteckten.

Wer wusste Bescheid?

Nun wird die Frage zentral, ab wann staatliche Stellen über die Operation im Bild waren. In den CIA-Dokumenten, die sich auf die frühen 90er-Jahre beziehen, steht laut «Rundschau», dass «hohe Beamte» des schweizerischen militärischen Nachrichtendiensts «generell Kenntnis von der Rolle Deutschlands und der USA im Zusammenhang mit der Crypto AG» hatten. Sie sollen gemäss den Unterlagen die Operation geschützt haben. Auch «Schlüsselpersonen in der Regierung» hätten von den Vorgängen gewusst.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) betont, dass er erst seit 2010 existiere und sich «weder zu Entscheidungen noch zu Aktivitäten seiner Vorgängerorganisationen» äussere. Er handle «strikt nach den gesetzlichen Vorgaben» und seine Tätigkeit werde von mehreren politischen und unabhängigen Behörden kontrolliert. Zu seiner operationellen Tätigkeit äussere sich der NDB nur gegenüber der Chefin VBS und seinen Aufsichtsorganen.

Das Verteidigungsdepartement (VBS) schreibt, dass die Ereignisse um die Crypto AG «heute schwierig zu rekonstruieren und zu interpretieren» seien. Der Bundesrat hat am 15. Januar den ehemaligen Bundesrichter Niklaus Oberholzer eingesetzt, um «das Thema zu untersuchen und die Faktenlage zu klären». Oberholzer soll bis Ende Juni dem VBS Bericht erstatten. Unterstützt wird er von der Anwaltskanzlei Kellerhals-Carrard.

Der ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer soll im Sommer den Bundesrat über seine Ermittlungen informieren. Foto: Keystone

VBS-Chefin Viola Amherd ist gemäss ihrem Departement vom NDB am 19. August 2019 erstmals über «Gerüchte» informiert worden, «die um die Firma Crypto AG kursieren». Eine ausführlichere Information sei am 31. Oktober erfolgt, daraufhin habe Amherd am 6. November dem Bundesrat Bericht erstattet. Im Anschluss daran habe man die parlamentarische Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) und die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstliche Tätigkeiten (AB-ND) in Kenntnis gesetzt.