Die Bauzonen sind dichter überbaut. Gemäss dem ARE wurden in den letzten Jahren «kaum mehr neue Bauzonen geschaffen». Und trotz des starken Bevölkerungswachstums haben auch die unüberbauten Flächen nur wenig abgenommen. Sie umfassen heute je nach Messmethode zwischen 200 und 400 Quadratkilometer.

Von 2012 bis 2017 wurden in der Schweiz gut 20 von total 2320 Quadratkilometern Bauland neu überbaut, was der Fläche des Walensees entspricht. In den fünf Jahren davor schrumpften die Landreserven etwas stärker, allerdings zum Teil nur aus methodischen Gründen. 2007 flossen unvollständige Daten in die Statistik ein.

Nicht auf der grünen Wiese

Die wachsende Bevölkerung der Schweiz kommt also vor allem innerhalb der bereits bebauten Gebiete unter – und nicht auf der grünen Wiese. Dieser Befund ist politisch hoch aktuell. Denn die Zersiedelungsinitiative, über die am 10. Februar abgestimmt wird, fordert, dass die Bauzonen eingefroren werden. Die Gegner sehen dagegen die Entwicklung der Schweiz in Gefahr, wenn nicht mehr eingezont werden kann.

Das ARE bewertet das Potenzial der Reserven in den Bauzonen allerdings sehr optimistisch. Nämlich so, als würden sie in der gleichen Dichte wie bisher überbaut. Ein grosser Teil der Reserven liegt jedoch dort, wo dies kaum je geschehen wird: in Regionen, die entweder schlecht erschlossen oder wirtschaftlich nicht attraktiv sind.

Das seit 2014 verschärfte Raumplanungsgesetz zwingt die Kantone deshalb, zu grosse Bauzonen zu verkleinern. Alle vier Jahre müssen sie aufzeigen, ob ihre Richtpläne noch zweckmässig sind. Sonst werden Korrekturen nötig.

Umnutzung von Industriearealen

Andere Modelle schätzen das Potenzial des unbebauten Baulands der Schweiz weniger gross ein: Die Immobilienexperten der Firma Wüest Partner kommen in ihren Berechnungen auf Platz für zusätzliche 1,3 Millionen Menschen, wobei sie die Daten des Bundes zur Fläche der Bauzone verwendet haben. Sie gewichten aber zentrale Regionen stärker als abgelegene.