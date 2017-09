Recht auf ein Konto ist umstritten

Streit um Bankgeheimnis

In der Frage, ob das Bankgeheimnis im Inland in der Ver­fassung verankert werden soll, sind sich die Räte nach wie vor uneins. Der Nationalrat unterstützt die Initiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» und den Gegenvorschlag, der Ständerat lehnt beides ab. Im Kern geht es darum, dass kein automatischer Informationsaustausch eingeführt wird.



Einen Ausweg schlägt nun die Wirtschaftskommission (WAK) des Ständerates mit einer Motion vor, die den Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts fordert. Die vom Bundesrat verfolgten Pläne seien Anstoss gewesen für die jetzt vorliegende Volksinitiative, sagte Pirmin Bischof (CVP, SO) namens der WAK. Entscheidet sich die WAK des Nationalrates für eine gleiche Motion, könnte die Vorlage in der Wintersession bereinigt werden.



Ein Ausweg könnte die Motion auch in den Augen von Finanzminister Ueli Maurer sein. Er sei gern bereit, sie zu prüfen, sagte Maurer im Rat, und er könne sich vorstellen, dass der Bundesrat darauf einsteige. Der Ständerat konnte gestern noch nicht über die Motion befinden, weil der Bundesrat dazu noch nicht Stellung genommen hat. Wie das Verfahren endet, ist offen. Die Vorlagen können noch ein drittes Mal in beiden Kammern diskutiert werden. sda