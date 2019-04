Radiostudio Bern: Nur jeder Fünfte will den Umzug mitmachen

Grund für die Umfrage war der Beschluss des SRG-Verwaltungsrats vom September 2018, das Radiostudio Bern mit seinen 180 Vollzeitstellen an den Hauptsitz in Zürich zu verlegen. Dagegen gab es laute Proteste von den Mitarbeitenden sowie von der Politik. Nun wollte die Gewerkschaft wissen, wie die Berner Belegschaft von SRF heute darüber denkt und wie es um die Stimmung und Motivation bestellt ist.

Das Ergebnis ist vernichtend: Viele Mitarbeitende wollen die Zügelaktion gar nicht mitmachen. 38 Prozent der Befragten geben an, sich intern oder extern nach einer anderen Stelle umzusehen, sich weiterzubilden oder pensionieren zu lassen. Gut ein Drittel wartet ab, welche Stelle zu welchen Konditionen ihnen SRF anbieten wird. Nur 22 Prozent derjenigen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, wissen jetzt schon, dass sie pendeln oder nach Zürich ziehen werden. «Wir gehen davon aus, dass diese Aussagen glaubhaft sind», heisst es in der Zusammenfassung. Die Teilnehmer hätten sonst die Möglichkeit gehabt, «Ich warte mal ab» zu wählen.

Wenig Vertrauen in die Führung

Im April 2018 haben 177 Mitarbeitende des Berner Radiostudios in einem Brief an den SRG-Verwaltungsrat ihre Ablehnung gegenüber den Umzugsplänen kundgetan. Über die Hälfte der Befragten ist heute noch vehement dagegen. Drei Viertel von ihnen können die Argumente des SRF-Managements für den Umzug nicht nachvollziehen. Diese lauten, der Umzug sei aus Spargründen sowie wegen der digitalen Weiterentwicklung notwendig. Ausserdem trauen die meisten Befragten den Managern nicht zu, dass der Umzug rücksichtsvoll und professionell über die Bühne gehen werde. Drei Viertel sind dieser Ansicht.

Mehr als die Hälfte beurteilt die publizistische Leitung als mangelhaft: Die Chefredaktion sei oft abwesend, sie delegiere Führungsaufgaben an die Chefs vom Dienst und habe den journalistischen Alltag nicht im Griff. Drei Viertel geben an, grundsätzlich wenig Vertrauen in die Chefredaktion zu haben. Auch die Identifikation mit dem Unternehmen, die bei SRG-Einheiten gemäss früheren Mitarbeiterumfragen tendenziell hoch ist, hat bei den Mitarbeitern des Berner Radiostudios gelitten. 77 Prozent geben an, sie identifizierten sich seit dem Umzugsentscheid im September weniger stark mit SRF.

Radiochefin Lis Borner antwortet auf die Frage, ob sich SRF diesen voraussichtlichen Verlust an Wissen leisten könne, nicht persönlich. Sie sei heute schlecht erreichbar, sagt SRF-Sprecherin Andrea Wenger, und antwortet an Lis Borners Stelle: In persönlichen Gesprächen zeige sich, dass es ganz unterschiedliche Stimmungen gegenüber dem Umzugsprojekt gebe – die einen wünschten sich sogar einen rascheren Umzug nach Zürich. «Die Chefredaktion setzt alles daran, so viele Mitarbeitende wie möglich mitzunehmen.» Zur Kritik an der Chefredaktion räumt Andrea Wenger ein, dass sich die Sparmassnahmen vom vergangenen Jahr und die Reduktion von einer Person in der Chefredaktion im Alltag bemerkbar machten. Die Chefredaktion prüfe derzeit, wie sie die Präsenz im Radiostudio Bern im Alltag erhöhen könne. Dass die Umbruchsituation die Mitarbeitenden verunsichere, sei verständlich. «Es spricht für die Professionalität von Mitarbeitenden, dass am Sender davon nichts hörbar ist.»