Proteste der Klima-Jugend zeigen Wirkung

Nach den Klimaprotesten von Schülern und Studenten, die auch gestern Samstag wieder rund 50'000 Menschen auf die Strassen der Schweizer Städte lockten, sollen Flugreisen stark eingegrenzt oder ganz verboten werden – und zwar ausgerechnet an den Schulen. Im Kanton Zürich fordern grüne Kantonsräte vom Regierungsrat in einem Vorstoss, «Regelungen einzuführen, sodass an den Volksschulen, Berufsfachschulen und Mittelschulen grundsätzlich auf Flüge verzichtet wird».