Pompeo will ins Bundeshaus – FDP-Nationalrätin macht Führung

Die hohe Kadenz politischer Treffen unter höchsten politischen Vertretern aus den USA und der Schweiz hält an. Nachdem Bundespräsident Ueli Maurer eben erst auf Kurzvisite bei US-Präsident Donald Trump war, wird am Freitag US-Aussenminister Mike Pompeo in Bern eintreffen. Am Samstag geht es dann weiter an die Bilderberg-Konferenz von Montreux. Diese dauert bis Sonntag um die Mittagszeit. Anschliessend wird Pompeo ins Tessin reisen, wo er von Bundesrat Ignazio Cassis empfangen wird.