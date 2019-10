Polizei hat Krienser Imam einvernommen

Am Mittwochmorgen hat die Polizei die Wohnung des irakischen Imams Abdulrahman O. im Kanton Nidwalden durchsucht und den 38-Jährigen festgenommen. In einer Predigt, die im August in der Darassalam-Moschee in Kriens LU vorgetragen wurde, sprach der Imam vom Recht der Männer, ihre Ehefrauen zu disziplinieren, wenn diese sich widerspenstig verhalten – zum Beispiel wenn sie die gemeinsame Wohnung ohne die Erlaubnis des Ehemanns verlassen.