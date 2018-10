Politiker wollen Datenlieferung nach Saudiarabien stoppen

Nach dem mutmasslichen Auftragsmord am Dissidenten Jamal Khashoggi soll die Schweiz gegen Saudiarabien Strafmassnahmen ergreifen. Auf Twitter fordert SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, dass der Bund die Vorarbeiten für den Automatischen Informationsaustausch (AIA) von Bankdaten mit Saudiarabien sofort stoppt.

Saudiarabien: Ermordung von Jamal Kashoggi. Die Vorarbeit am für 2019 vorgesehenen AIA Datenaustausch in Steuersachen ist sofort zu stoppen. Eine Doppelbesteuerungsabkommen CH-SA kommt bis zur restlosen Aufklärung des Mords nicht in Frage.