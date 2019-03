Plötzlich hip

Nur noch schnell die Welt retten. Es ist kurz vor 12 Uhr am Freitag, die Schiebetüren öffnen sich, Nicola Forster schreitet in die Ankunftshalle des Flughafens Zürich. Gestern war er in Abidjan, Elfenbeinküste, um ein Podium über die Funktion von Frauen in Friedensprozessen zu leiten. Heute Abend wird er in Gontenbad, Appenzell, erwartet. Wieder ein Podium, diesmal über Risiken und Chancen im Unternehmertum.