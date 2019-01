Wenn es stimmt, was vor Ort über den vor kurzem in Marokko verhafteten Schweizer Nicholas P. bekannt wird, dann war er etwas ganz anderes als der harmlose Heilpraktiker, als der er sich im Internet ausgab. Demnach soll der 32-jährige Genfer Konvertit intensive und klandestine Kontakte zu zwei Bekannten bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gepflegt haben.