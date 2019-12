Pisa-Test: So schlecht schneiden die Schweizer Schüler ab

«Jeder zweite Jugendliche in der Schweiz liest Texte nicht zum Vergnügen», sagt Martin Verner vom Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich, das für die Stichprobenziehung und die Durchführung für Pisa 2018 in der Schweiz mitverantwortlich war. Und die Studie zeige, dass die Lesefreude mit der Lesekompetenz stark zusammenhänge. Viele 15-Jährige hätten keinen Spass mehr, ein literarisches Buch, einen Zeitungsartikel oder auch irgendeinen Magazinbeitrag zu lesen, fügt Verner hinzu. Sie empfänden dies als eine Zeitverschwendung.

Wie der Pisa-Bericht festhält, hat der digitale Wandel dazu geführt, dass die Lesekompetenz in den vergangenen Jahren stark abgenommen hat. So habe etwa das Smartphone die Art und Weise, wie Menschen Informationen lesen und austauschen, verändert. Jeder Zehnte könne nicht mehr unterscheiden, was Fakt und was Meinung sei.