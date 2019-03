Letzten Oktober berichtete diese Zeitung, dass Pilatus seine Tätigkeit für die saudische Luftwaffe Anfang 2017 deutlich ausgebaut hatte und das EDA trotz Meldepflicht darüber nicht im Bild war. Und im Februar berichtete ebenso diese Zeitung, dass Pilatus über weit mehr Verbindungen zur Jemen-Allianz verfügt als zuvor angenommen. So unterstützen Pilatus-Mitarbeiter die Luftwaffen in Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar, das die Jemen-Allianz 2017 verlassen hat.

Stimmen aus dem Parlament

Zur Ausnahmebewilligung des EDA äussern sich zwei Parlamentarier gegenüber Radio SRF: Der grüne Fraktionschef Balthasar Glättli sagt, Saudiarabien und seine Verbündeten führten einen grausamen Krieg im Jemen. Für ihn sei die Bewilligung daher nicht vertretbar. «Es geht um den Ruf der Schweiz als neutrales Land.»

Der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki begrüsst dagegen die Ausnahmebewilligung für den Stanser Flugzeugbauer. «Wir gehen immer noch davon aus, dass Pilatus keine Fehler gemacht hat.» Der Streit in der Bundesverwaltung solle nicht auf dem Buckel von privaten Unternehmungen ausgetragen werden, wird er zitiert.

Er spricht damit den Konflikt zwischen dem EDA und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) an, der mit dem Fall in Zusammenhang steht. Das EDA ist zuständig für den Export von Sicherheitsdienstleistungen, das Seco für den Export von Rüstungsgütern.