Tritt Anwalt Christian Lüscher in Genfer Gerichtssälen auf, ist verbales Trommelfeuer garantiert. Am Dienstagabend setzte er seine rhetorischen Fähigkeiten zurückhaltender ein. Was er an der ausserordentlichen Parteiversammlung der FDP Genf sagte, war wie ein Abschiednehmen von einem treuen Freund: Staatsrat Pierre Maudet. 600 Freisinnige lauschten ihm im voll besetzten Hörsaal der Universität, rund 300 weitere in einem Nebensaal, zugeschaltet per Videokonferenz. Die einzige Frage, die die Besucher an diesem Abend zu beantworten hatten: «Vertrauen Sie Pierre Maudet noch?»