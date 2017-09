Pensionskasse erst mit 70 – «das ist Rentenklau»

Ein Artikel in der Rentenreformvorlage, über die das Schweizer Volk am 24. September abstimmt, sorgt für Wirrwarr: «Die Vorsorgeeinrichtung kann ein von diesem Referenzalter abweichendes reglementarisches Referenzalter vorsehen; dieses darf höchstens fünf Jahre tiefer oder fünf Jahre höher liegen.» So steht es in der Vorlage unter Artikel 13.

Das bedeutet, dass das Pensionsalter 65 zwar für die AHV gilt, nicht aber für die Pensionskassen. Diese könnten sich theoretisch das Recht nehmen, die vollen Leistungen erst fünf Jahre nach dem Erreichen des Pensionsalters – also mit 70 – auszuzahlen.

Niemand bemerkte es

Gegenüber dem Sender TeleM1 spricht Peter Salvisberg, Geschäftsleiter K-Tipp, von Rentenklau: «Wenn die Pensionskasse des Betroffenen nun sagt, die volle Leistung gebe es erst mit 70, heisst das, für seine Rente ab 65 gibt es Rentenkürzungen. Das ist ein Rentenklau.»

Auch im Bundeshaus reibt man sich verdutzt die Augen: «Ich habe das nicht gesehen», sagt SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner. Weniger drastisch sieht es Nationalrätin Jacqueline Badran: Der Artikel betreffe nur das Überobligatorium, sagt Badran. Die Zürcherin gibt auch zu bedenken, dass man sich mit einer späteren Auszahlung einen massiven Wettbewerbsnachteil auf dem Markt einhandle. «Ausserdem müssen solche Reglements von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemacht werden und so etwas wäre nicht mehrheitsfähig», sagt Badran weiter. Anders sieht es Peter Salvisberger: «Die Pensionskassen wären ja dumm, das nicht auszunutzen.» (fur)