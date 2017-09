Parmelin zieht Anzeige gegen Oberfeldarzt zurück

Am Ende blieb es bei der Ermahnung, es mit Spesen doch bitte nicht zu übertreiben. Strafbare Handlungen hingegen hat Oberfeldarzt Andreas Stettbacher laut dem Verteidigungsdepartement (VBS) keine begangen. Es zog seine Strafanzeige zurück, und dessen Chef Guy Parmelin sprach Stettbacher sein Vertrauen aus. Am 1. Oktober kehrt Stettbacher ins Amt zurück.

Damit kommt eine Affäre zum Abschluss, die am 9. Dezember 2016 eskalierte. Parmelin wurde damals eine lange Liste mit Spesen und Ausgaben des Oberfeldarztes vorgelegt. Die auffälligste Position darauf war laut «Tages-Anzeiger» ein Weihnachtsessen für 30 Personen, das 15'000 Franken kostete. Das sind ungefähr 500 Franken pro Person. Das VBS stellte Stettbacher frei und reichte Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft ein. Der Verdacht lautete auf strafbare Handlungen gegen das Vermögen sowie strafbare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflichten.

Nun übernimmt das VBS sämtliche Kosten, die dem 55-jährigen Divisionär entstanden sind. Über Einzelheiten dazu wurde gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. Parmelin habe den Oberfeldarzt und auch die Armeeverwaltung gemahnt, sich künftig an den Grundsatz des kosten­bewussten Führens zu halten, schrieb das VBS gestern. Spesenreglemente des Bundes müssten konsequent eingehalten werden.

Zweifel wuchsen schon früh

Auch die Administrativuntersuchung, die nun zur Kehrtwende des VBS führte, ordnete Parmelin selber an. Offensichtlich bezweifelte er selber das gewählte Vorgehen. Untersucht wurden von Stettbacher bezogene Leistungen und die Umstände der Freistellung. Der beauftragte Zürcher Rechtsanwalt Cornel Borbély halte im inzwischen vorliegenden Bericht fest, dass Stettbacher nichts vorzuwerfen sei, teilte das VBS gestern mit. Vorwürfe gegen Stettbacher im Zusammenhang mit Verpflegungsspesen und einem Weihnachtsessen von 2015 sind demnach verjährt oder haben sich nicht bestätigt.

Stettbacher anerkenne, sich in Sachen Spesen nicht kostenbewusst verhalten und den im Finanzhaushaltsgesetz verankerten Grundsatz der Sparsamkeit verletzt zu haben, so das VBS. Borbély stellte ausserdem fest, dass die Frei­stellung des Oberfeldarztes kritischer hätte hinterfragt werden müssen. Im VBS müssten zudem die Verwaltungs- und Führungskultur in Sachen Spesen, Abläufe, Beschaffungen und mögliche ­Interessenkonflikte überprüft werden.

Den Bericht zur Administrativuntersuchung veröffentlicht das VBS nicht. Es verwies dabei auf Persönlichkeitsrechte der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auf noch nötige Abklärungen.

Chef ergreift Massnahmen

Bekannt gibt das VBS indes, dass Parmelin als Reaktion auf die Untersuchungen mehrere Massnahmen ergreift. So müssen Spesenprozesse standardisiert und Verantwortung und Kontrollen klar geregelt werden. Die Whistleblowing-Stelle der Armee wird von der Abteilung Recht Verteidigung getrennt. Bei heiklen Per­sonalgeschäften muss eine einheitliche Handhabung des Per­sonalrechts gewährleistet sein.

Stettbacher ist seit 2009 Oberfeldarzt. Bis zu seiner Freistellung war er verantwortlich für das militärische Gesundheitswesen, führte den Bereich Sanität in der Logistikbasis der Armee und leitete das Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin. Die Organisationseinheit Sanität wird nun führungsmässig neu dem Chef Armeestab zugeteilt. Diese Funktion übt zurzeit Divisionär Claude Meier aus.

Unter die Lupe genommen wird die Verbindung der Funktionen «Oberfeldarzt» und «Beauftragter des Bundesrates für den koordinierten Sanitätsdienst». Weiter lässt Parmelin untersuchen, ob die Organisationseinheit Sanität von der Logistikbasis der Armee getrennt werden muss. (cab/sda)