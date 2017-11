Parlament will ab 2021 wieder voll bei Erasmus mitmachen

Parlament: Mobilität ist gesichert

Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 sistierte die EU das Forschungsprogramm Horizon 2020 und stoppte die laufenden Verhandlungen für das Mobilitätsprogramm Erasmus+. Während sich bei Ersterem die Situation 2017 nach der Ratifizierung des Kroatien-Protokolls wieder normalisierte, ist die Schweiz bei Erasmus+ weiterhin nicht voll integriert. Diese Sonderlösung wird nun bis zum Ende des siebenjährigen Programms weitergeführt. Nach dem Ständerat hiess gestern auch der Nationalrat einen Kredit für diese Übergangslösung gut. Mit den 114,5 Millionen Franken sollen in den drei Jahren bis 2020 Austauschsemester, Praktika und andere individuelle Mobilitätsprojekte finanziell unterstützt werden. Die Schweiz ermöglicht damit einerseits Auslandaufenthalte von Schweizerinnen und Schweizern. Doch wird auch die umgekehrte Richtung, wenn EU-Bürger in die Schweiz kommen, gefördert.



Koordiniert wird diese Mobilität von der neuen Stiftung Movetia. Sie löste 2016 die CH-Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit ab.

Die Schweiz partizipiert seit 25 Jahren an Austauschprogrammen der EU.



Am Ursprung standen Austauschsemester von Studierenden an Hochschulen. Dieser Kreis hat sich in den letzten Jahren laufend erweitert. Heute gehören neben Studierenden auch Dozierende zu den Unterstützten.



Der Tertiärbereich macht mit fünf Sechsteln weiterhin den Hauptteil aus. Zunehmend profitieren Lehrlinge und Kinder (schulisch und ausserschulisch, siehe Grafik). cab