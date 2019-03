Die Invalidenversicherung (IV) will die Eingliederung junger Erwachsener und psychisch Kranker in den Arbeitsmarkt verbessern. Denn 40 Prozent der Neurenten werden zurzeit wegen psychischer Erkrankungen erteilt, bei den unter 25-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 70 bis 80 Prozent. Deshalb hat der Nationalrat am Mittwoch zusätzliche Massnahmen beschlossen, um die Arbeitsintegration dieser Gruppen zu verbessern.