Daneben lag Noser auch, als er sagte, er stehe hinter dem Plan des Bundesrats, den Benzinpreis um 8 Rappen pro Liter anzuheben. Es war unter anderem Nosers Partei, die im Nationalrat die Obergrenze bei 8 Rappen durchsetzte. Der Bundesrat dagegen will keine solche politische Preisdeckelung.

Nosers Wissen über die Vorlage offenbart Lücken – ein Befund, der zur aktuellen, teils hysterisch anmutenden Debatte passt: Das Bekenntnis zum Klimaschutz steht über allem. Die drängenden Fragen, die sich daraus ergeben, interessieren dagegen kaum. Da verlangen zum Beispiel jugendliche Klima-Demonstranten, dass die Schweiz bis 2030 im Inland CO2-neutral wird, und zwar ohne Kompensationstechnologien.

Die Forderung ist deutlich ehrgeiziger als die Gletscher-Initiative, die den Ausstieg aus der fossilen Energie bis 2050 propagiert und dabei gewisse Ausnahmen zulässt. Und sie ist erst recht ambitionierter als das Pariser Klimaabkommen, gemäss dem die Schweiz erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts an diesem Punkt ankommen muss.

Wie also kann die Schweiz den Wandel bis 2030 schaffen? Die Debatte wird spätestens an diesem Punkt unscharf. Das wissen populistische Kräfte auszunutzen. Im Fahrwasser der streikenden Teenager fordern (neo-)grüne Politiker die Ausrufung des Klimanotstands – ein starker Begriff, idealer Treibstoff für den Wahlkampf. Mit erstem Erfolg. In Basel-Stadt ist das Parlament dem Druck erlegen, in anderen Kantonen und auch im Bundesparlament sind entsprechende Vorstösse hängig.