Letztes Jahr ist es in der Schweiz zu mehr als 100 Kindesentführungen gekommen – so viele wie noch nie. Das berichtet die «NZZ am Sonntag» unter Verweis auf eine neue Statistik des Bundesamts für Justiz sowie auf Angaben des Internationalen Sozialdienstes Schweiz. 68 betrafen Entführungen in Staaten, die das sogenannte Haager Übereinkommen über Kindesentführungen unterzeichnet haben, 35 bis 40 solche in Nicht-Haager-Staaten.