Nie kandidiert und trotzdem Präsident

Am 16. Oktober 2016 war ich auf der Alpe Chluismatta und sass mit meinen Eltern beim Mittagessen, als das Handy klingelte. Der damalige Gemeindepräsident teilte mir mit, dass ich in den Gemeinderat von Simplon gewählt worden sei – obwohl ich gar nicht kandidiert hatte! Doch das Wallis ist einer der Kantone mit Amtszwang, sprich: Ohne «wichtigen» Gegengrund muss man eine Wahl annehmen. Doch in unserem 320-Einwohner-Dorf hatte sich niemand für den Gemeinderat zur Verfügung gestellt.

Einige Wochen vor der Wahl bekam ich mit, dass mein Name und der eines Kollegen im Dorf aufgeboten wurden. Erst mit dem Anruf des Präsidenten aber wurde meine Wahl real. Einerseits freute ich mich über den Rückhalt im Dorf, andererseits spürte ich die Last der Verantwortung. Das wurde mir am selben Nachmittag auf dem Dorfplatz noch bewusster. Dort wird bei uns das Wahlergebnis verkündet. Etwa fünfzig Leute hatten sich versammelt, ich spürte ihre Erleichterung über die Wahl – zugleich ihre Erwartungen.

Seit dem 1. Januar 2017 bin ich nebenamtlicher Gemeindepräsident von Simplon. Dafür bekomme ich im Jahr 16 000 Franken Entschädigung plus Sitzungszulagen und Spesen. Ich finde die Arbeit interessant. Unsere Schwerpunkte sind Infrastruktur, sanfter Tourismus, Landwirtschaft und Arbeitsplätze. So werden wir die sechzigjährigen Wasserleitungen ersetzen und prüfen, einen historischen Wanderweg für Biker auszubauen. Biker gelten als interessante Touristen – jung, dynamisch, spendabel –, aber Wanderer könnten sich gestört fühlen. Hier stehen wir im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation.

Ein ähnliches Spannungsfeld erleben wir im Gemeinderat, wenn wir über Baugesuche entscheiden. Der Dorfkern von Simplon ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz eingetragen. Einen gewissen Ermessensspielraum haben wir bei den Fassadenfarben. Unser Dorfkern ist weiss und grau, und das muss auch so bleiben, aber bei weiter entfernten Häusern sind wir kulanter. Wir sind ja nahe an Italien, wo die Häuser bunt sind, und irgendwie sehen sich die Simpiler gern als Italiener und möchten mit farbigen Fassaden Lebensfreude ins Dorf holen.

Viel weniger Freizeit

Ich bin in Simplon aufgewachsen, ging nur fürs Geomatikstudium in die «Üsserschwiiz» und fühle mich dem Bauernhof meiner Eltern und dem Dorf verbunden. Daher liegt mir die Zukunft der Gemeinde am Herzen. Auch meine vier Gemeinderatskollegen wurden ins Amt gezwungen. Trotzdem sind wir eine gute, engagierte Gruppe.

Positiv überrascht bin ich auch über den offenen Austausch unter den Walliser Gemeinden. Viele Gemeinden kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen wie wir: mit der Abwanderung, der Zunahme kommunaler Aufgaben oder der Umstellung auf papierlose Büros. Das Motto ist: Jedes Problem, das eine Gemeinde hat, hat eine andere schon gelöst.

Die einschneidendste Veränderung für mich ist, dass ich viel weniger Freizeit habe. Ich investiere bis zu zwanzig Stunden pro Woche ins Gemeindepräsidium. Mit meiner Arbeit als Inhaber eines Vermessungsbüros summiert sich das. Zu Beginn war das hart, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Umfeld darunter leidet. Ich kann etwa meinen Eltern seltener auf dem Hof helfen. Doch es hat sich gut eingependelt. Ich arbeite sechs Tage und halte mir strikt einen Tag frei.

Es freut mich, wie viel Rücksicht meine Freundin, die Familie und die Kollegen mir entgegenbringen. Wenn ich am Samstag den Gemeinderat an einer Generalversammlung eines Vereins vertrete, machen wir mit Kollegen halt am Sonntag ab. Wir besuchen gern Veranstaltungen in der Region, zum Beispiel den Waterslide-Contest in Simplon oder das Gilihüsine auf der Bettmeralp, eine urtümliche Form des Hornussens. Muss ich den Eltern mal absagen, sagen sie: «Ja, in Gottes Namen, du hast jetzt das Amt!» (Das Magazin)