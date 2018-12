Neuer Kniff beim Geldverteilen – und die ärmsten Kantone verlieren

Wer nur auf das Schlussresultat schaut, könnte meinen, alles sei in bester Ordnung: Der Ständerat hat die Reform des nationalen Finanzausgleichs (NFA) am Dienstag klar angenommen. Dank ihr müssen die finanzstarken Geberkantone ab 2020 weniger in den NFA einzahlen. Ein Element der Vorlage hat im Ständerat jedoch eine heftige Debatte ausgelöst.