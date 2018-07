Neue Diskussion um Gurtenpflicht im Militär

Als am Montag in Linden ein Militärlaster mit 19 Armeeangehörigen an Bord von der Strasse abkam und umkippte, wurden alle Insassen verletzt. Der Unfall schürt neue Diskussionen um die Gurtenpflicht im Militär: Was, wenn sich die Personen auf der Ladebrücke hätten anschnallen können?

Für den militärischen Strassenverkehr gelten die zivilen Verkehrsregeln, soweit die Verordnung über den militärischen Strassenverkehr keine Ausnahmen oder Ergänzungen vorsieht. Von den Ausnahmen darf laut Verordnung nur Gebrauch gemacht werden, «wenn militärische Bedürfnisse es erfordern und die nötigen Sicherheitsmassnahmen sowie Vorkehrungen im Interesse des übrigen Verkehrs getroffen worden sind. Dies ist jedoch ausgeschlossen auf Autostrassen und Autobahnen.»

Die grosse Ausnahme

«Grundsätzlich gilt die Gurtenpflicht für sämtliche Armeefahrzeuge», sagt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Mit einer grossen Ausnahme: «Die Ladebrücken von Armeelastwagen sind nicht mit Gurten ausgerüstet», so Reist. Auf der Ladebrücke dürften Personen nur mitgeführt werden, wenn sie durch genügend hohe Seitenwände geschützt seien. Stehen und hinauslehnen sowie sitzen auf Seiten- und Rückwänden sei verboten. Die auf der Ladebrücke mitfahrenden Personen müssten ab Kabinenstirnwand in Viererkolonnen sitzen. Und: «Wenn Sitzbänke fehlen, sind Gepäck und Material so zu verladen, dass sie der Truppe als Sitzgelegenheiten dienen». Die aufgesessenen Personen müssten dabei das Sturmgewehr zwischen den Knien (Lauf gegen unten) halten.

Wird nun die Gurtenpflicht auf Armeelastwagen zum Thema? «Gurten auf Ladebrücken von Lastwagen stellen eine technische Herausforderung dar, deshalb ist das im Moment nicht geplant», so Reist, «wir werden die Lage aber jetzt analysieren.» Übrigens seien die Armee-eigenen Mercedes Sprinter und die revidierten Duro mit Gurten ausgerüstet. (Thuner Tagblatt)