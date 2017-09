Nein-Kampagne verfing bei Jungen gut, bei Älteren schlecht

Ohne Menschen gleicht das Bundeshaus einer Kirche nach einem Gottesdienst. Da war was, man spürt es, in der sakralen Ruhe schwingt es nach. Da ist mehr als hohe Hallen und gebrochenes Licht durch Buntglasfenster.

Es ist der Morgen nach der Abstimmung über die Rentenreform, die Räte tagen erst am Nachmittag. Mitarbeiter der Parlamentsdienste huschen durch die Gänge, im Vorzimmer liegen Zeitungen auf. Sie geben eine Ahnung davon, was in diesen ruhigen Hallen in den nächsten Wochen geschehen wird. Die «Berner Zeitung» fordert, die ideologischen Scheuklappen endlich wegzulegen. Die «Basler Zeitung» freut sich, dass die Reform, dieser «Taschenspielertrick von Chefbeamten», zurück an den Absender geschickt wird, und in der NZZ ist es für einmal ganz simpel: «Jetzt muss das Rentenalter steigen».

Im Nationalratssaal, weit und leer, sitzt ein einziger Parlamentarier. Er hat verloren am Sonntag, er wirkt recht nüchtern. «Es kann gut sein, dass wir uns auf eine sehr ungemütliche zweite Legislaturhälfte einstellen müssen.» Zwei lange Jahre hat SP-Nationalrat Cédric Wermuth vom Rechtsrutsch nach den Wahlen gesprochen, doch so richtig geglaubt hat man ihm und den anderen Genossen kaum. Die Energiewende? Abgesegnet. Die Unternehmenssteuer­reform III? Gebodigt. Und dazu die Gewissheit, im Bundesrat dank des Freisinnigen Didier Burkhalter ab und zu die entscheidende Stimme mehr zu haben.

Vorbei. Wenn die SP heute versucht, Einfluss zu nehmen, wie etwa bei den Bundesratswahlen vor einer Woche, ist da zwar viel Trara, aber nur wenig Wirkung. Haben sich SVP und FDP auf eine Linie, einen Namen geeinigt, kann die SP höchstens noch trötzeln. «Wir erleben in diesen Tagen den zweiten Rechtsrutsch», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann. «Es ist, wie wir es immer gesagt haben: Die Bürgerlichen drücken ihren Kurs durch. Kalt und arrogant.» Den Linken bleibt nur noch die Rolle des interessierten Beobachters.

«Genau das muss ändern. Wir müssen wieder kämpfen. Auf der Strasse!» Am Telefon ist Tamara Funiciello, die Präsidentin der Juso, und sie wirkt euphorisiert. Das Nein vom Sonntag sei ein Nein der Frauen zum höheren Rentenalter, sagt sie. «Schauen Sie sich die Ergebnisse doch einmal an: 3 Prozent haben den Unterschied gemacht, und diese 3 Prozent waren wir!»In der Deutschschweiz hätten sich die Reaktionen zu sehr auf die bürgerlichen Gegner konzentriert, «auf die Abbauer», wie Funiciello sie nennt. Das war ein linkes Nein», sagt auch der Genfer Gewerkschafter Alessandro Pelizzari, einer der Referendumsführer. In der Romandie sowieso, aber auch darüber hinaus. Eines sei jetzt deutlich geworden: «Ohne uns gibt es keine Reform.»

Mit «uns» meinen Funiciello und Pelizzari nicht die Linken im Bundeshaus, sondern die Leute draussen. Ohne ausserparlamentarischen Druck wäre die AHV gar nie erst eingeführt worden, sagt Funiciello. «Diesen Druck brauchen wir jetzt mehr denn je.»

Der Widerstand der Frauen, der Protest der äusseren Linken: Das sind zwei Fragen, über die die Bundeshausfraktion der SP an ihrer heutigen Sitzung reden will. Eine Aussprache soll es geben, und Thema wird auch das Gesamtbild sein, das man in den vergangenen Wochen abgegeben hat: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Niederlage und der fehlenden Unterstützung der SP für die gescheiterte Bundesratskandidatin Isabelle Moret? Hat die SP in beiden Fragen zu wenig auf die Frauen gehört?

Starke Tendenz zur Opposition

Vor allem aber werden die SP-Politiker darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Viele klingen am Tag nach der Abstimmung wie der Basler Nationalrat Beat Jans. «Politisch wird es jetzt einfacher für uns», sagt er, «wir kehren zurück zu einer klaren Links-rechts-Front.» Das heisse auch, dass der Widerstand gegenüber Dingen wie dem höheren Frauenrentenalter fundamental sein werde. «Wenn wir nichts mehr erhalten, hinter dem wir stehen können, mache ich nicht noch einmal den Löli für die Bürgerlichen.»

Das ist die Frage, die sich die SP und ihr Präsident Christian Levrat stellen muss: Machen wir noch mit? Oder sagen wir einfach Nein? Levrat erkennt in der Fraktion eine starke Tendenz zur Opposition. Das sei nach zwei solchen Wochen auch verständlich. «Kurzfristig könnte ein harter Oppositionskurs vielleicht auch Erfolg haben», sagt Levrat. «Doch längerfristig würden wir uns aufreiben.» Es brauche eine konstruktive Oppositionspolitik, so wie man sie nach den Wahlen angekündigt habe. «Der Rechtsrutsch ist eine Tatsache. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns in diesem Rahmen zu bewegen.»

Im Fall der Rentenform bedeutet «konstruktive Opposition» das Beharren auf den neuen roten Linien, die Levrat seit Sonntag mantramässig wiederholt. Keine Rentensenkungen, keine allgemeine Erhöhung des Rentenalters, keine Angleichung des Frauenrentenalters ohne Kompensation. Alles, was darüber hinaus geht, einen «reinen Abbau» wird die SP «frontal bekämpfen». «Unsere Gestaltungskraft mag nicht so gross sein, wie wir uns das wünschen. Unsere Vetokraft ist aber ungebrochen», sagt Levrat.

Wie diese neue Reform aussehen wird, hängt massgeblich von Bundesrat Alain Berset ab. Er ist die tragische Figur des Abstimmungskampfes, und man stelle sich vor, wie viel einfacher es für ihn und die SP heute wäre, hätte er vergangene Woche das Departement gewechselt. Nun bleibt er Innenminister und hat die Aufgabe zu retten, was zu retten ist. Bersets grösste Herausforderung wird dabei sein, möglichst schnell wieder eine Vorlage zu präsentieren.

Bis nichts mehr übrig bleibt

Die grösste Angst von links ist nämlich nicht eine «Abbaureform» von rechts, wie sie es in ihren Mitteilungen nennen. Eine solche Vorlage kann man bekämpfen, eine solche Abstimmung gewinnen. Die viel grössere Angst von links ist es, dass nun gar nichts passiert. Dass die Bürgerlichen einfach warten, bis die Demografie ihnen die Arbeit abnimmt und der AHV-Fonds leer ist. Bis nichts mehr übrig bleibt als die Frage: Rentenalter 67 für alle? Oder lieber Renten kürzen?

Um das zu erreichen, müssen die Bürgerlichen in den nächsten Jahren genau etwas machen: nichts. Und dagegen ist kaum zu kämpfen. Weder im Parlament noch auf der Strasse.

War es primär ordnungspolitische Disziplin des Schweizer Stimmvolks, die zum Scheitern der Altersvorsorge 2020 führte? So jedenfalls interpretiert es die FDP-Präsidentin Petra Gössi: Die Mehrheit der Bevölkerung wolle keinen Ausbau der AHV um 70 Franken, erklärte Gössi im Interview mit dem TA. Die Tamedia-Nachbefragung legt allerdings nahe, dass die Motivation der Nein-Stimmenden vielschichtiger gewesen sein könnte.

Wie die über 10 000 ausgewerteten Antworten nämlich zeigen, beurteilten Frauen die Reform deutlich skeptischer als Männer. Hätten am Sonntag nur Männer abgestimmt, wären die zwei miteinander verknüpften Vorlagen womöglich durchgekommen: Das Paket mit den Gesetzesänderungen wurde von 51 Prozent der männlichen Umfrageteilnehmer gutgeheissen, die höhere Mehrwertsteuer zugunsten der AHV von 54 Prozent. Bei den Frauen hingegen kam die Zusatzfinanzierung nur auf einen Ja-Anteil von 46 Prozent, die eigentliche Reformvorlage gar nur auf 42 Prozent.

Zwar wurde in der Umfrage nicht erhoben, welches Argument den Ausschlag für die eine oder die andere Entscheidung gab. Die Skepsis der Frauen scheint aber ein Indiz dafür zu sein, dass die radikale Linke mit ihren Narrativen durchaus Anklang fand: Für Frauen hätte die Reform sehr viel direktere Auswirkungen gehabt als für Männer, wäre doch ihr Rentenalter von 64 auf 65 Jahre gestiegen. Diese Erhöhung vor allem war es, die den Widerstand von links aussen befeuerte.

Je jünger, desto skeptischer

Bei den Jungen wiederum haben FDP und SVP offenbar den Nerv getroffen. Hier ist der Trend eindeutig: Je jünger die Stimmberechtigten, desto eher legten sie ein Nein ein. Von den 18- bis 34-Jährigen äusserten sich nur 43 Prozent positiv zu den beiden Vorlagen. Mit zunehmendem Alter steigt der Ja-Stimmen-Anteil kontinuierlich. Bei den 50- bis 64-Jährigen hat zumindest die Zusatzfinanzierung eine Mehrheit (53 Prozent), bei den über 65-Jährigen sind es sogar beide Vorlagen: 57 Prozent für die höhere Mehrwertsteuer, 53 Prozent für das Reformpaket.

In der Kampagne der bürgerlichen Gegner wurden die Jungen als Hauptbetroffene gezielt umworben, insbesondere von den Jungfreisinnigen: Die Generation der unter 30-Jährigen müsse am meisten bluten, da ihr mehr vom Lohn abgezogen werde und sie noch am längsten zu arbeiten habe. Überdies mache der vorgeschlagene AHV-Ausbau in Zukunft noch umfangreichere, schmerzhaftere Reformen notwendig. Die Nachbefragung zeigt, dass diese Argumentation verfangen haben könnte. Mit den Frauen und den Jungen hätten somit die zwei am schwerwiegendsten betroffenen Gruppen das Nein herbeigeführt – wenn auch Erstere aus eher «linken», Letztere aus «rechten» Motiven heraus.

Kein Neid auf die eigenen Enkel

Umgekehrt scheint das rechtsbürgerliche Lager bei der Generation der Pensionierten nicht durchgedrungen zu sein. Im Abstimmungskampf wurden die heutigen Rentner von FDP und SVP als Benachteiligte hingestellt, da nur Neurentner die 70 zusätzlichen AHV-Franken bekommen hätten. Die ältere Generation missgönnte ihren Kindern und Enkeln diesen Zustupf aber offenbar nicht, wie die Umfrage zeigt.

Im Weiteren förderte die Nachbefragung folgende Befunde zutage:

Grosse Parteientreue: Die Parteien hatten ihre Gefolgsleute bei der Abstimmung gut im Griff. So hiess die Anhängerschaft von CVP, SP, Grünen, Grünliberalen und BDP die Reform mehrheitlich gut – am deutlichsten jene der SP mit 74Prozent (Gesetzespaket) respektive 76Prozent (Mehrwertsteuer). Die Basen von FDP und SVP wiederum sagten Nein. Bemerkenswerterweise zeigte sich just bei der FDP, die den Kampagnenlead innehatte, die deutlichste innerparteiliche Spaltung: Das Gesetzespaket fand hier immerhin 39 Prozent Zustimmung, die Mehrwertsteuer gar 43Prozent. Grosse Geschlossenheit zeigte dagegen die SVP.

Stadt-Land-Graben: Die Bewohner der Städte waren dem Projekt gewogener als die ländlichen Gebiete. Die Städte unterstützten die Reform mit 53 (Gesetzespaket) respektive 55 Prozent (Mehrwertsteuer). Die Landgebiete kommen hier nur auf Werte von 43 und von 47 Prozent. Die Werte der Agglomerationen liegen in der Mitte – ziemlich nahe bei den Endergebnissen der Volksabstimmung (46 und 50 Prozent).

Skeptische Geringverdiener: Wer 7000 Franken und mehr verdient, stimmte der Reform tendenziell zu. In den Gehaltskategorien darunter hingegen dominierte die Ablehnung. Vor allem die Mehrwertsteuervorlage stiess bei Geringverdienern auf Widerstand.

Gebildete sagten Ja: Unter Universitätsabgängern liegt die Ja-Stimmen-Quote bei rund zwei Dritteln. Exakt umgekehrt verhält es sich bei jenen, die nur die obligatorische Schule hinter sich gebracht haben.

